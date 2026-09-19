Калініченко приніс Україні перші в сезоні очки на Літньому Гран-Прі

Український стрибун на лижах з трампліна Віталій Калініченко посів 19 місце в першому особистому старті на Літньому Гран-Прі-2026 у румунському Ришнові. Після першої спроби він посідав 11 місце, проте втратив 8 позицій у другому раунді.

Інший представник України, Євген Марусяк, зупинився у першій спробі, посівши 40 місце з 44 учасників.

Свою третю перемогу на Літньому Гран-Прі-2026 здобув лідер загального заліку, японець Наокі Накамура. Він нокаутував суперників, випередивши найближчого переслідувача, американця Джейсона Колбі, на 18,9 бала. Топ-3 замкнув норвежець Крістоффер Еріксен Сундал.

Підсумкові результати:

Таким чином, Калініченко приніс Україні перші залікові очки в Літньому Гран-Прі-2026. Для Калініченка 19 місце – це повторення особистого рекорду на Літньому Гран-Прі. Аналогічний результат він показав у вересні 2021 року в казахстанському Щучінську.

На попередньому старті в Куршевелі Калініченко зупинився в 0,5 бала від залікової зони.