Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Лижі

Марусяк: Сподіваюся, до зими підійду в найкращій формі у кар'єрі

Олег Дідух — 6 жовтня 2026, 21:01
Марусяк: Сподіваюся, до зими підійду в найкращій формі у кар'єрі
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк оцінив свою підготовку до нового зимового сезону.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"По суті, погано пройшла літня частина сезону. Але я сподіваюся, що до зими підійду в найкращій формі у своїй кар'єрі. Працюємо, шукаю можливість зрозуміти, як включити ноги.

Ціль — до початку сезону підійти в найкращій формі за всю кар'єру. Бажання є, працюємо. Коли знайдемо ту "ракету" в ногах — тоді полетимо. Як "Фламінго": коли буде "Фламінго" в ногах, тоді, я думаю, що полетимо", – заявив українець.

У 6 стартах Літнього Гран-Прі-2026 Марусяк не набрав жодного залікового бала. Його партнер по команді Віталій Калініченко набирав очки в двох стартах поспіль.

Євген Марусяк Літнє Гран-Прі зі стрибків на лижах з трампліна

Євген Марусяк

Калініченко вдруге поспіль набрав очки на Літньому Гран-Прі у Ришнові
Калініченко приніс Україні перші в сезоні очки на Літньому Гран-Прі
Українці залишилися без очок у третьому старті Літнього Гран-Прі у Куршевелі
Стрибки з трампліна. Українці знову залишилися без очок у Віслі
Українські стрибуни невдало стартували на Літньому Гран-Прі-2026

Останні новини