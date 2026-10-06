Марусяк: Сподіваюся, до зими підійду в найкращій формі у кар'єрі

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк оцінив свою підготовку до нового зимового сезону.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"По суті, погано пройшла літня частина сезону. Але я сподіваюся, що до зими підійду в найкращій формі у своїй кар'єрі. Працюємо, шукаю можливість зрозуміти, як включити ноги.

Ціль — до початку сезону підійти в найкращій формі за всю кар'єру. Бажання є, працюємо. Коли знайдемо ту "ракету" в ногах — тоді полетимо. Як "Фламінго": коли буде "Фламінго" в ногах, тоді, я думаю, що полетимо", – заявив українець.