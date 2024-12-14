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Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Нойштадті

Олег Дідух — 14 грудня 2024, 16:47
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Нойштадті
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до першого особистого старту на етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє-Нойштадті. Він стрибнув на 118 метрів і показав 41-й результат.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти до топ-50 не зумів: стрибок на 108 метрів і 54-й результат із 58 учасників.

Перемогу в кваліфікації здобув швейцарець Грегор Дешванден, який випередив словенця Анже Ланішека та лідера Кубку світу, німця П’юса Пашке.

Підсумкові результати:

Перша спроба основних змагань розпочнеться сьогодні, 14 грудня, о 17:00 за київським часом.

Вчора, 13 грудня Україна посіла 12 місце у парному командному турнірі (SuperTeam). Перемогу здобула Німеччина.

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