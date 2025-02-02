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Стрибки з трампліна. Марусяк – у топ-20 після першої спроби у Віллінгені

Олег Дідух — 2 лютого 2025, 18:24
Стрибки з трампліна. Марусяк – у топ-20 після першої спроби у Віллінгені
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк пробився у другу спробу недільного особистого старту на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Він стрибнув на 139 метрів і показав 16-й результат. Інший представник України, Віталій Калініченко, до вирішального раунду не пробився – передостаннє, 49 місце зі стрибком на 120 метрів.

Виграв першу с пробу лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, який вчора виграв иер. Він на 5,6 бала випереджає норвежця Йоханна Андре Форфанга. Топ-3 замикає ще один австрієць Штефан Крафт.

Нагадаємо, Марусяк пройшов кваліфікацію з 12-м результатом. Вчора у першому особистому турнірі до другого раунду не пробився ні Калініченко, ні Марусяк.

Результати першої спроби:

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Євген Марусяк

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