Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Енгельбергу

Український стрибун Євген Марусяк успішно пройшов кваліфікацію до першого особистого старту на етапі Кубку світу в швейцарському Енгельбергу. Він стрибнув на 130 метрів і у підсумку показав 22-й результат.

Інший представник України, Віталій Калініченко, до топ-50 трішки не дотягнувся: стрибок на 115 метрів і 53-й підсумковий результат із 68 учасників.

Перемогу в кваліфікації здобув австрієць Даніель Чофеніг. Віцелідер загального заліку Кубку світу випередив норвежця Йоханна Андре Форфанга та американця Кевіна Бікнера.

Підсумкові результати:

Особистий турнір в Енгельбергу відбудеться у суботу, 21 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого тижня Марусяк посів 12 місце в Тітізеє-Нойштадті.