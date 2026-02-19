Українська правда
Мазурчук оцінив свій виступ у командних змаганнях з лижного двоборства

Денис Іваненко — 19 лютого 2026, 12:19
Мазурчук оцінив свій виступ у командних змаганнях з лижного двоборства
Дмитро Мазурчук
НОК України

Дмитро Мазурчук прокоментував свій виступ у раунді стрибків з великого трампліна в командних змаганнях з лижного двоборства.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

Спортсмен набрав 63,4 бали, стрибнувши на 93 метри. Він залишився незадоволений цією спробою та пояснив, чому не вдалось показати кращий результат.

"Важко. Швидкість на розгоні менша. На приземленні теж треба бути обережним. Чому не вдався стрибок у порівнянні з тренувальним? Проїхав стіл, і це дуже сильно впливає, не встиг вчасно відштовхнутися. Треба було відстрибати поближче та бігти. А зараз доведеться у гонці бігти сильніше", – сказав Дмитро.

Зазначимо, що Україна після першої дисципліни посідає останнє 14 місце. "Синьо-жовтих" також представляє Олександр Шумбарець, який виконав стрибок на 103 метри (66,4 бали).

Наразі лідирує збірна Німеччини, від якої в раунді естафети наша команда відставатиме на 2:36 хвилини. Друга частина змагань розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

