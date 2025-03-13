Стрибки з трампліна. Марусяк і Калініченко не потрапили в залікову зону в Осло

Українські стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко не потрапили до залікової зони в особистому турнірі на етапі Кубку світу в Осло, який відкриває програму норвезької багатоденки Raw Air.

Марусяк стрибнув на 118 метрів і показав 33-й результат. Калініченко пролетів 112,5 метра та посів 41 місце. До другого раунду пробиваються 30 кращих. Раніше в кваліфікації Калініченко та Марусяк посіли 41 і 44 місця відповідно.

Виграв першу спробу японець Рьою Кобаясі, який випередив німців Андреаса Веллінгера та Карла Гайгера. Лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, показав лише сьомий результат.

Результати першої спроби:

Нагадаємо, перед стартом змагань ще трьох норвезьких стрибунів тимчасово відсторонили від змагань через маніпуляції з костюмом.