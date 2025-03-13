Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Марусяк і Калініченко пройшли кваліфікацію в Осло

Олег Дідух — 13 березня 2025, 18:03
Стрибки з трампліна. Марусяк і Калініченко пройшли кваліфікацію в Осло
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Українські стрибуни Віталій Калініченко та Євген Марусяк пройшли до основного раунду на етапі Кубку світу в норвезькому Осло, який відкриває програму багатоденки Raw Air.

Калініченко стрибнув на 118,5 метра та показав 41-й результат. Марусяк пролетів 113,5 метра та посів 44 місце. В основний раунд проходять 50 кращих.

Перемогу в кваліфікації здобув німець Карл Гайгер, який випередив партнера по команді Андреаса Веллінгера та японця Рьою Кобаясі. Трьох представників Норвегії – Роберта Йоханссона, Робіна Педерсена та Крістоффера Еріксена Сундаля – відсторонили від змагань перед стартом кваліфікації через маніпуляції з костюмами на ЧС-2025.

Результати кваліфікації:

Перша спробі основного турніру розпочалася о 18:00 за київським часом.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Андреас Веллінгер Карл Гайгер Рьою Кобаясі

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Ще трьох норвезьких стрибунів відсторонили від змагань
Ексрекордсмен світу тимчасово очолив збірну Норвегії
Тренер збірної України: Марусяк зміцнішав функціонально та фізично
Норвезьких стрибунів відсторонили від змагань через маніпуляції з костюмами
6-разовий чемпіон світу зі стрибків оголосив про завершення кар’єри

Останні новини