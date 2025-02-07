Двоборство. Ріібер переміг у Отепя, українці без очок

Зірковий норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер виграв перший особистий старт на етапі Кубку світу в естонському Отепя – масстарт на 10 км зі стрибками на нормальному трампліні HS97. Це дозволило йому закріпити лідерство у загальному заліку.

Завдяки геніальному стрибку на 102,5 метри він випередив австрійця Йоханнеса Лампартера. Топ-3 замкнув найближчий переслідувач Ріібера у загальному заліку Кубку світу, німець Вінценц Гайгер, який фінішував першим у гонці на 10 км.

Представники України, Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук, у залікову зону не потрапили: 49 і 50 місця відповідно.

Підсумкові результати:

Раніше швейцарський гірськолижник Марко Одерматт став чемпіоном світу в супергіганті.