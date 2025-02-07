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Гірські лижі. Одерматт – чемпіон світу в супергіганті, провал українців

Олег Дідух — 7 лютого 2025, 14:55
Гірські лижі. Одерматт – чемпіон світу в супергіганті, провал українців
Марко Одерматт
Getty Images

Збірна України провалила чоловічий супергігант на чемпіонаті світу 2025 року з гірськолижного спорту в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі. Команду представляли чотири спортсмени – Роман Цибеленко, Іван Ковбаснюк, Максим Марійчин і Тарас Філяк.

Цибеленко програв переможцеві 10,49 секунди і показав 39-й результат – найгірший серед усіх, хто дістався фінішу. Ковбаснюк, Марійчин і Філяк зійшли з дистанції.

Розгромну перемогу з перевагою в 1 секунду на суперниками здобув головний фаворит, швейцарець Марко Одерматт. Для нього це третє золото чемпіонатів світу за кар’єру та перше у супергіганті.

Срібло завоював господар змагань, австрієць Рафаель Хаазер. Бронза – у норвежця Адріана Смізета Сеєрштеда. Канадець Джеймс Кроуфорд захист чемпіонського титулу провалив – 27-й результат.

Підсумкові результати:

Вчора у жіночому супергіганті золото завоювала Стефані Венір.

Марко Одерматт Чемпіонат світу з гірських лиж

Марко Одерматт

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