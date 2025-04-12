Зіркова лижниця спалила біб гонки, яку організовує Петтер Нортуг

Відома норвезька лижниця Астрід Слінд спалила стартовий біб 40-кілометрової гонки Janteloppet, яку організовує її легендарний колега Петтер Нортуг.

Відео зі спаленням бібу спортсменка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Вчинок Слінд – знак протесту проти організаторів гонки, які запропонували нерівні призові для чоловіків і жінок.

Забіг мав відбутися сьогодні, 12 квітня, у норвезькому Хаф’єллі. Спершу організатори різко скоротили призові для жіночої гонки. Найкраща серед жінок мала отримати лише 60000 норвезьких крон (близько 5 тисяч євро), у той час як найкращий серед чоловіків – 500000 крон, хоча спершу такі призові обіцяли і для жінок.

Таке рішення організатори пояснили тим, що на гонку заявилося занадто мало жінок – лише 14. Пізніше жіночу гонку взагалі вирішили скасувати. Слінд спалила свій біб ще до того, як гонка була скасована.

Нагадаємо, раніше Нортугу відмовили в отримання австрійського громадянства.