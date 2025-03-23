Лижні гонки. Йохауг завершила сезон перемогою в марафоні

Норвезька лижниця Тереза Йохауг виграла заключний старт жіночого Кубку світу сезону-2024/25 – марафон на 50 км класикою в фінському Лахті. Норвежка на 1 хвилину і 3 секунди випередила свою партнерку по команді Астрід Слінд. У боротьбі за третє місце шведка Ебба Андерссон виявилася сильнішою за австрійку Терезу Штадлобер.

Володарка Великого кришталевого глобусу, американка Джессіка Діггінс, фінішувала дев’ятою, що дозволило їй завоювати дистанційний Кубок світу.

Збірна України заключну гонку сезону пропускала.

Підсумкові результати:

Вчора, 22 березня, жіночий командний спринт у Лахті виграла Німеччина. Сьогодні, 23 березня Кубок світу-2024/25 з лижних гонок завершиться чоловічим марафоном на 50 км класикою. Початок гонки – о 13:45 за київським часом.