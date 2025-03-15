Лижні гонки. Йохауг виграла розділку в Осло

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг виграла розділку на 20 км класикою на домашньому етапі Кубку світу в Осло. Вона на 16,5 секунди випередила свою партнерку по команді Астрід Ойре Слінд.

Для Йохауг це перша перемога на Кубку світу з початку січня поточного року, коли вона виграла загальний залік багатоденки Тур де Скі.

Топ-3 в розділці замкнула шведка Ебба Андерссон. Лідер загального заліку Кубку світу, американка Джессіка Діггінс, посіла 11 місце, програвши Йохауг 1 хвилину і 43 секунди. Збірна України етап у Осло пропускає.

Підсумкові результати:

Також сьогодні, 15 березня, в рамках етапу в Осло відбудеться аналогічна чоловіча розділка на 20 км класикою. Гонка розпочнеться о 15:00 за київським часом.