Гірські лижі. Венір – чемпіонка світу в супергіганті, Шепіленко – 33-тя

Австрійська гірськолижниця Стефані Венір завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в супергіганті. Для неї це друга в кар’єрі медаль на чемпіонатах світу. У 2017 році на мундіалі в швейцарському Санкт-Моріці вона завоювала срібло в швидкісному спуску.

Господарка змагань всього на 0,1 секунди випередила одну із головних фавориток, італійку Федеріку Бріньоне. Для неї це вже третя срібна нагорода на чемпіонатах світу за кар’єру, також у активі Бріньоне є одне золото.

Бронзову медаль розділили одразу дві спортсменки – американка Лорен Масуга та норвежка Кайса Вікхофф Лі. Легендарна Ліндсі Вонн зійшла з дистанції ще на верхній половині траси.

Україну в цій гонці представляла одна спортсменка – Анастасія Шепіленко. Вона програла переможцеві 7,58 секунди та показала 33-й результат – найгірший серед усіх спортсменок, які дісталися фінішу.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого чемпіонат світу в Заальбах-Хінтерглеммі стартував з перемоги Італії в командних змаганнях.