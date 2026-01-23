Марусяк – у топ-20 після двох спроб на польотному чемпіонаті світу

Український стрибун Євген Марусяк посідає 19 місце після перших двох спроб на польотному чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Оберстдорфі. Він зберіг позицію, яку посідав після першого раунду. Лідер збірної України виконав стрибки на 203,5 і 205 метрів.

Інший українець, Віталій Калініченко, посів 40 місце в першій спробі та на цьому припинив боротьбу.

Лідирує після двох спроб словенець Домен Превц, який на 14 балів випереджає японця Рена Нікайдо. Топ-3 замикає норвежець Маріус Ліндвік.

Результати після двох спроб:

Нагадаємо, титул чемпіона світу розігрується за підсумками чотирьох спроб. Третій та четвертий раунди відбудуться в суботу, 24 січня. Початок – о 17:00 за київським часом.