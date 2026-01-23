Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Марусяк – у топ-20 після двох спроб на польотному чемпіонаті світу

Олег Дідух — 23 січня 2026, 19:12
Марусяк – у топ-20 після двох спроб на польотному чемпіонаті світу
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк посідає 19 місце після перших двох спроб на польотному чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Оберстдорфі. Він зберіг позицію, яку посідав після першого раунду. Лідер збірної України виконав стрибки на 203,5 і 205 метрів.

Інший українець, Віталій Калініченко, посів 40 місце в першій спробі та на цьому припинив боротьбу.

Лідирує після двох спроб словенець Домен Превц, який на 14 балів випереджає японця Рена Нікайдо. Топ-3 замикає норвежець Маріус Ліндвік.

Результати після двох спроб:

Нагадаємо, титул чемпіона світу розігрується за підсумками чотирьох спроб. Третій та четвертий раунди відбудуться в суботу, 24 січня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Євген Марусяк Домен Превц Чемпіонат світу з польотів на лижах

Євген Марусяк

Марусяк пробився у топ-30 польотного чемпіонату світу
Українці пройшли кваліфікацію на ЧС-2026 з польотів на лижах
Превц проти всіх, Марусяк у погоні за рекордом України. Прев’ю ЧС-2026 з польотів на лижах
Україна завоювала дві олімпійські ліцензії в стрибках з трампліна
Стрибки з трампліна. Марусяк видав найкращий результат сезону на Кубку світу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік