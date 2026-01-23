Українська правда
Марусяк пробився у топ-30 польотного чемпіонату світу

Олег Дідух — 23 січня 2026, 18:11
Марусяк пробився у топ-30 польотного чемпіонату світу
Віталій Калініченко
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк зі стрибком на 203,5 метра показав 19-й результат у першій спробі основного турніру польотного чемпіонату світу 2026 року в німецькому Оберстдорфі. Таким чином, українець пробився до топ-30, яка продовжить боротьбу в наступних трьох спробах.

Інший українець, Віталій Калініченко, напередодні також пройшов кваліфікацію, проте завершив боротьбу в першій спробі основного турніру, посівши останнє, 40 місце, зі стрибком на 139 метрів.

Лідерство захопив норвежець Маріус Ліндвік, який випереджає словенця Домена Превца та японця Рена Нікайдо.

Результати першої спроби:

Друга спроба також відбудеться у п'ятницю, 23 січня. Третя та четверта заплановані на суботу, 24 січня.

Євген Марусяк

