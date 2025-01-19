Стрибки з трампліна. Марусяк – 47-й на Кубку світу в Закопане

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк не зумів набрати очок в єдиному особистому турнірі на етапі Кубку світу в польському Закопане. У першій спробі він стрибнув на 115,5 метри і показав у підсумку 47-й результат із 50 учасників основного раунду. Ще троє стрибунів отримали дискваліфікації.

У п’ятницю Марусяк пройшов кваліфікацію з 36-м результатом. У суботу, 18 січня у Закопане відбувся командний турнір, у якому збірна України участі не брала.

Після першої спроби з перевагою в 11,9 бала лідирує словенець Анже Ланішек. Він випереджає норвежця Йоханна Андре Форфанга та лідера загального заліку Кубку світу, Даніеля Чофеніга, який вчора разом з партнера по збірній Австрії виграв командний турнір.

Результати першої спроби:

У підсумку особистий турнір завершився перемогою Чофеніга, акий випередив Форфанга та свого партнера по команді, Яна Хьорля. Ланішек навіть не втримався на подіумі: четверте місце.

Підсумкові результати: