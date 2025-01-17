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Марусяк пройшов кваліфікацію в Закопане

Олег Дідух — 17 січня 2025, 20:02
Марусяк пройшов кваліфікацію в Закопане
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до особистого старту на етапі Кубку світу в польському Закопане. Він стрибнув на 127,5 метри та в підсумку показав у підсумку 36-й результат.

Інший представник збірної України, Віталій Калініченко, етап у Закопане пропускає. Цього тижня він виступатиме на Континентального кубку в австрійському Бішофсхофені.

Перемогу в кваліфікації здобув лідер загального заліку Кубку світу, австрієць Даніель Чофеніг, який нещодавно виграв Турне чотирьох трамплінів. Він випередив норвежця Йоханна Андре Форванга та словенця Анже Ланішека.

Результати кваліфікації:

Особистий турнір у Закопане відбудеться в неділю, 19 січня. У суботу, 18 січня, відбудеться командний турнір, у якому збірна України не виступить.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Анже Ланішек Йоханн Андре Форфанг Даніель Чофеніг

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