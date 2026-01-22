Українці пройшли кваліфікацію на ЧС-2026 з польотів на лижах

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна успішно стартувала на чемпіонаті світу 2026 року з польотів на лижах у німецькому Оберстдорфі. Євген Марусяк і Віталій Калініченко пройшли кваліфікацію до особистого старту.

Марусяк стрибнув на 185 метрів і показав 30-й результат. Калініченко пролетів 161 метр і розділив 37 місце з легендарним поляком Камілем Стохом. Кваліфікацію проходять 40 кращих, всього участь у кваліфікації взяли 52 спортсмени.

Виграв кваліфікацію лідер Кубку світу, словенець Домен Превц. Він випередив двох австрійців – Штефана Ембахера та Яна Хьорля.

Результати кваліфікації:

Основні змагання стартують у п'ятницю, 23 січня. Початок першої спроби – о 17:00 за київським часом.