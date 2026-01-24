Українська правда
Домен Превц виграв чемпіонат світу з польотів, Марусяк – у топ-30

Олег Дідух — 24 січня 2026, 19:16
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк посів 29 місце на польотному чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Оберстдорфі. Після трьох спроб українець посідав 17 місце, проте провальний заключний стрибок (151,5 м) відкинув його на 12 позицій назад.

Інший представник збірної України, Віталій Калініченко, припинив боротьбу напередодні, посівши 40 місце в першій спробі.

Чемпіонський титул завоював головний фаворит, словенець Домен Превц. Він розгромив своїх суперників, на 59,5 бала випередивши найближчого переслідувача, норвежця Маріуса Ліндвіка. Бронзу завоював японець Рен Нікайдо.

Підсумкові результати:

В неділю, 25 січня, польотний чемпіонат світу-2026 в Оберстдорфі завершиться командним турніром, перша спроба розпочнеться о 17:15 за київським часом.

