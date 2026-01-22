Культовий етап у Кітцбюелі, Годжа та Бріньоне не їдуть у Чехію. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

У стрибунів з трампліна цього тижня відбудеться чемпіонат світу з польотів на лижах, і Чемпіон підготував окреме прев'ю до цього мундіалю. А тим часом після того, як 18 січня завершився період розподілу квот на Олімпіаду-2026, збірні почали оголошувати свої склади на Ігри в Італії.

Збірна Німеччини, як і Австрія, виборола максимальну квоту 4+4, свій склад уже назвала. У чоловіків у Предаццо поїдуть Фелікс Хоффманн, Філіпп Раймунд, П'юс Пашке і Андреас Веллінгер. Таким чином, попри прогрес в останні кілька тижнів, без путівки на Ігри залишився дворазовий бронзовий призер Пекіна-2022, Карл Гайгер.

Він не виконав установленого німецьким НОКом нормативу (один фініш у топ-8 на Кубку світу або два – у топ-15), та й об'єктивно був п'ятим зайвим у цій компанії. Якщо Карлу й варто на когось ображатися, так це на МОК, який суттєво врізав квоти топовим стрибковим збірним.

Також уже назвала свій склад збірна Словенії. Тут ніяких сюрпризів: у чоловіків у Італію поїдуть Домен Превц, Анже Ланішек і Тімі Зайц. У жінок поїздку в Італію собі вже забезпечили Ніка Превц і Ніка Водан. Володарки ще двох путівок стануть відомі згодом.

Відомий і склад збірної України – в Італію поїдуть Євген Марусяк і Віталій Калініченко. Українські жінки квот не вибороли, проте залишаються на високих місцях у черзі в разі, якщо хтось від своїх квот відмовиться.

Гірські лижі

Старти тижня:

П'ятниця, 23 січня

12:30 – Кітцбюель (Австрія), супергігант, чоловіки

Субота, 24 січня

11:00/14:30 – Шпиндлерув Млин (Чехія), гігант, жінки

12:30 – Кітцбюель (Австрія), швидкісний спуск, чоловіки

Неділя, 25 січня

10:30/13:15 – Шпиндлерув Млин (Чехія), слалом, жінки

11:30/14:30 – Кітцбюель (Австрія), слалом, чоловіки

У чоловічому Кубку світу січнева класика продовжується найпрестижнішим етапом сезону, знаменитими "Ханненкам реннен" у Кітцбюелі. Програма стандартна – супергігант і швидкісний спуск на легендарному "Штрайфі", після чого – недільний слалом на "Ганслерні".

Уже відбулися два тренування швидкісного спуску, і обидва виграв герой етапу в Венгені Джованні Францоні. Минулого тижня на "Лауберхорні" він також виграв обидва тренування, після чого переміг у супергіганті та став третім у швидкісному спуску. Після успіхів у Швейцарії італійця почали називати тіньовим претендентом на золото домашньої Олімпіади-2026 у обох швидкісних видах.

Тепер же він стрімко рветься з категорії "темних конячок" у групу явних топфаворитів. І якщо у Кітцбюелі, як і тижнем раніше у Венгені, йому вдасться підтвердити свій тренувальний рівень у змаганнях, то його, безумовно, і будуть розглядати як одного з головних фаворитів у Борміо.

Джованні Францоні Getty Images

У жінок у вівторок відбувся гіганстький слалом у Кронплатці, головною подією якого стало повернення після важких травм Федеріки Бріньоне. І повернення вийшло дуже солідним – значно кращим, ніж можна було сподіватися: зіркова італійка посіла 6 місце. У першій спробі було багато дрібного технічного сміття, рваних і недостатньо плавних переходів із віражу в віраж, та й в цілому було помітно, що Федеріка трохи береглася та їхала не на межі ризику. Тому простір для прогресу помітний, і тепер ніхто не здивується, якщо в Кортіні вона боротиметься за медалі.

Інша зіркова італійка, Соф'я Годжа, в Кронплатці зійшла з дистанції ще у першій спробі. Звична для неї ситуація: Соф'я занадто агресивно кинулася в атаку та пішла в лоусайд у одному з поворотів. Наступний технічний етап у Шпиндлерув Млині Бріньоне та Годжа пропускають. З боку Соф'ї це виглядає як остаточний білий прапор у боротьбі за загальний залік Кубку світу.

Обидві італійки ставлять усе на Олімпіаду: вже у середу вони тренувалися на олімпійських схилах у Кортіні, користуючись можливістю, якої немає у їхніх суперниць. Обом ці тренування зараз будуть дуже доречні: Бріньоне потрібно набирати форму після травми, а Годжі – виходити з тієї кризи, в яку вона потрапила у січні.

Федеріко Бріньоне Getty Images

Завершуючи тему італійок – топ-10 у гіганті замкнула Лара Делла Меа, яка продовжує демонструвати вражаючу стабільність у поточному сезоні. 15-ю стала Ася Дзенере, яка в обох спробах починала дуже добре, проте багато помилялася на другій половині траси. Очевидне свідчення проблем з фізпідготовкою.

Ну а виграла гігант Юлія Шайб, яка у другій спробі прорвалася з третього місця на перше та зробила ще один важливий крок до Малого кришталевого глобусу, враховуючи провал її головної конкурентки, Еліс Робінсон. Після блискучого старту сезону новозеландка потрапила в чорну смугу. При чому, якщо у двох попередніх гігантах вона просто сходила з дистанції, то в Кронплатці фінішувала, але аж на 13 місці. І це при тому, що грубих помилок у Еліс не було, вона просто багато програвала по темпу – очевидний глибокий спад форми. Дуже невчасно.

Шайб у другій спробі гіганту помінялася місцями з Сарою Хектор, яка, навпаки, не зуміла втримати лідерство та відступила на третє місце. В цілому ж значних рейдів у другій спробі не було, і головна причина цьому – те, що постановка другої траси була значно простішою, дистанція проходилася приблизно на 10 секунд швидше, ніж у першій спробі.

Другою стала Каміль Раст, а ось Мікаела Шиффрін знову залишилася без подіуму в гіганті – четверте місце. Утім, те, що американка міцно закріпилася на підступах до нього, вже є хорошим симптомом. Вдруге за останні три гіганти повторює свій особистий рекорд на Кубку світу (5 місце) Марина Гонсєніца-Даніель, яка зараз перебуває в найкращій формі життя. А ось Зрінка Лютіч продовжує сипатися на очах – жахливий заїзд у першій спробі з 39-м результатом.

Каміль Раст Getty Images

Емма Айхер вирішила пропустити етап у Кронплатці – слушне рішення, враховуючи, що саме гігант у неї є найслабкішою дисципліною. Утім, уже в суботу вона стартуватиме в Шпиндлерув Млині. Лена Дюрр за відсутності своєї партнерки по команді не вразила, посівши 21 місце.

Лижні гонки

Старти тижня:

П'ятниця, 23 січня

15:30 – Гомс (Швейцарія), командний спринт, вільний стиль

Субота, 24 січня

13:30 – Гомс (Швейцарія), спринт, класика

Неділя, 25 січня

12:15 – Гомс (Швейцарія), масстарт, 20 км, класика, жінки

15:15 – Гомс (Швейцарія), масстарт, 20 км, класика, чоловіки

Лижники-гонщики їдуть на свій останній етап перед Олімпіадою – в швейцарський Гомс, знаний своїми короткими, але крутими підйомами. Повертається на Кубок світу Йоханнес Клебо, хоча спершу він планував пропускати обидва січневих передолімпійських етапи.

На тижні збірна Норвегії оголосила склад на Олімпіаду, і в ньому не знайшлося місця для вундеркінда Ларса Хеггена. Дуже сумнівне рішення, хоч навіть воно і базується на прописаних норвезькою федерацією на папері критеріях відбору. Непотрапляння Хеггена до складу на Олімпіаду багато хто вже порівнює зі схожою ситуацією 20-річної давнини, коли в Турин не взяли молодого Петтера Нортуга.

Доволі несподівано, що на фоні цього Хегген вирішив пропустити і етап у Гомсі, пояснивши це небажанням перевантажувати свій організм у такому молодому віці. Дивне пояснення, враховуючи, що через пропуск Олімпіади попереду в Ларса місячна перерва в змаганнях.

Айнар Хедегарт Getty Images

До слова, у п'ятничному командному спринті вільним стилем планується виступ Айнара Хедегарта. Вочевидь, тренерський штаб збірної Норвегії розглядає можливість його виступу в цьому ж виді програми на Олімпіаді, і хоче випробувати його сили в змагальних умовах.

На тижні в Швеції відбулося вручення призів у рамках Jerringpris – свого роду спортивного шведського Оскара. Доволі несподівано головний приз дістався не Арману Дюплантісу і не сенсаційним чемпіонам Швеції з футболу, Мялльбю, а Йонні Сундлінг. При чому, зіркова спринтерка набрала в голосуванні майже вдвічі більше голосів, ніж найближчі переслідувачі, Мялльбю – 214 тисяч голосів проти 110. Два роки тому цю премію завоювала партнерка Йонни по команді, Ебба Андерссон.