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Двоборство. Гайгер обіграв Ріібера, українці без очок

Олег Дідух — 8 лютого 2025, 15:56
Двоборство. Гайгер обіграв Ріібера, українці без очок
Вінценц Гайгер
Getty Images

Німецький двоборець Вінценц Гайгер виграв особистий Гундерсен – другий старт на етапі Кубку світу в естонському Отепя. У фінішному спринті він випередив лідера загального заліку, норвежця Ярла Магнуса Ріібера. Топ-3 замкнув ще один представник Норвегії, Єнс Лурос Офтебро.

Представники збірної України до залікової зони не дотягнулися. Олександр Шумбарець у стрибку показав 18-й результат, проте у гонці відступив на 42-гу позицію. Дмитро Мазурчук фінішував 44-м, піднявшись на три позиції у гонці після 47-го результату в стрибку.

Підсумкові результати:

У п’ятницю, 7 лютого, перший особистий старт у Отепя (масстарт) виграв Ріібер. У неділю, 9 лютого програму етапу закриватиме особистий турнір у форматі компакт.

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