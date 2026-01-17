Українська правда
Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Венгені

Олег Дідух — 17 січня 2026, 15:08
Марко Одерматт
Getty Images

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Венгені. Лідер загального заліку на 0,79 секунди випередив австрійця Вінсента Кріхмайра. Топ-3 замкнув італієць Джованні Францоні, який напередодні у Венгені виграв супергігант, здобувши свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу.

Зазначимо, що через сильний вітер сьогоднішній спуск проходив по суттєво вкороченій версії легендарної траси "Лауберхорн". Старт був розташований біля скелі "Хундшопф", траса проходилася трішки більше, ніж за півтори хвилини.

Підсумкові результати:

Етап Кубку світу в Венгені завершиться в неділю, 18 січня, чоловічим слаломом. Перша спроба розпочнеться об 11:00 за київським часом.

