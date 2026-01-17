Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Венгені

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Венгені. Лідер загального заліку на 0,79 секунди випередив австрійця Вінсента Кріхмайра. Топ-3 замкнув італієць Джованні Францоні, який напередодні у Венгені виграв супергігант, здобувши свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу.

Зазначимо, що через сильний вітер сьогоднішній спуск проходив по суттєво вкороченій версії легендарної траси "Лауберхорн". Старт був розташований біля скелі "Хундшопф", траса проходилася трішки більше, ніж за півтори хвилини.

Підсумкові результати:

Етап Кубку світу в Венгені завершиться в неділю, 18 січня, чоловічим слаломом. Перша спроба розпочнеться об 11:00 за київським часом.