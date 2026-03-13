Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Кріхмайр здобув другу перемогу в сезоні, Кубок світу для Одерматта

Олег Дідух — 13 березня 2026, 13:32
Гірські лижі. Кріхмайр здобув другу перемогу в сезоні, Кубок світу для Одерматта
Вінсент Кріхмайр
Getty Images

Австрійський гірськолижник Вінсент Кріхмайр виграв швидкісний спуск на етапі Кубку світу у французькому Куршевелі. Для нього це друга перемога у поточному сезоні та сумарно 20-та в кар'єрі на Кубку світу. Нинішня зимова кампанія стане останньою в кар'єрі австрійця.

У Куршевелі Кріхмайр на 0,09 секунди випередив срібного призера Олімпіади-2026, італійця Джованні Францоні. Топ-3 замкнув Марко Одерматт

Це третє місце дозволило швейцарцеві достроково завоювати третій поспіль Малий кришталевий глобус у швидкісному спуску, а також вп'яте поспіль перемоги в загальному заліку Кубку світу.

Підсумкові результати:

В суботу, 14 березня, етап у Куршевелі продовжиться супергігантом. Початок гонки – о 12:00 за київським часом.

Марко Одерматт Вінсент Кріхмайр Кубок світу з гірських лиж

Марко Одерматт

Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Гарміші
Коли зірки плачуть: найболючіші драми та фіаско Олімпійських ігор 2026
Гірські лижі. Бразилець Бротен приніс Південній Америці перше в історії золото зимових Олімпіад
Новий король засніжених схилів. Одерматт – головна зірка чоловічих гірських лиж
Божевілля Вонн, Одерматт проти всього світу. Прев’ю гірськолижних змагань Олімпіади-2026

Останні новини