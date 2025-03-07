Лижні гонки. Шведки виграли у Норвегії драматичну битву за золото ЧС в естафеті

Збірна Швеції з лижних гонок у складі Емми Рібом, Фріди Карлссон, Ебби Андерссон і Йонни Сундлінг виграла жіночу естафету на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі. У напруженій боротьбі вони випередили норвезький квартет Хейді Венг, Астрід Слінд, Тереза Йохауг і Крістін Фоснес.

Сундлінг отримала естафету на 37-секундному відставанні від Фоснес, проте вже на першій половині свого етапу наздогнала норвежку, після чого впевнено обіграла її у фінішному спринти.

Не менш напруженою виявилася боротьба за бронзу, в якій збірна Німеччини (Пія Фінк, Катаріна Хенніг, Хелен Хоффманн, Вікторія Карл) виявилася сильнішою за Фінляндію.

Брала участь у гонці збірна України у складі Анастасії Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієенко, Вікторія Олех. Проте, ще на третьому етапі команду зняли з дистанції як колових.

Підсумкові результати:

Вчора, 6 березня, чоловічу естафету виграла збірна Норвегії.