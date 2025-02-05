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Шиффрін пропустить командну комбінацію на чемпіонаті світу-2025

Олег Дідух — 5 лютого 2025, 15:38
Шиффрін пропустить командну комбінацію на чемпіонаті світу-2025
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін пропустить командну комбінацію на чемпіонаті світу 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі.

Про це повідомила спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

29-річна американка, яка зовсім недавно відновилася після травми, готується до гіганту та слалому, які відбудуться 13 і 15 лютого відповідно.

Жіноча командна комбінація відбудеться у вівторок, 11 лютого. Цей вид програми буде представлений на чемпіонаті світу вперше в історії. Змагання у супергіганті та швидкісному спуску (6 і 8 лютого відповідно) Шиффрін також пропустить.

Нагадаємо, американка повернулася на Кубок світу лише 30 січня, посівши 10 місце у слаломі в Куршевелі (Франція). Вона пропустила два місяці через колоту рану в боку, яку вона отримала в результаті падіння в гіганті в Кіллінгтоні 30 листопада.

Вчора, 4 лютого, чемпіонат світу розпочався з перемоги Італії в командному турнірі.

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