Гірськолижники їдуть у гості до Санта-Клауса. Анонс лижного вікенду

Гірські лижі

Старти тижня

Субота, 15 листопада

11:00/14:00 – Леві (Фінляндія), слалом, жінки

Неділя, 16 листопада

11:00/14:00 – Леві (Фінляндія), слалом, чоловіки

Організаторам Кубку світу з гірських лиж знову не вдалося уникнути листопадової прогалини в календарі, тому після відкриття сезону в Зольдені "білий цирк" відновлюється лише зараз, через три тижні, традиційним слаломним етапом у заполярному фінському Леві, який розташований у Лапландії, батьківщині фінського Санта-Клауса, Йоулупукі.

Цей етап має ряд своїх особливостей. По-перше, траса в Леві – чи не найпростіша на Кубку світу, тому тут зазвичай низька селективність і дуже щільні результати. По-друге – через холодну погоду в Леві майже ніколи не виникає проблем зі сніговим покриттям. А це значить, що у пізніх стартових номерів є дуже хороші шанси показувати високі результати.

Проте цього року в Леві панували незвично теплі погодні умови, і проводити змагання доведеться на штучному снігу. Аби не розбити снігове покриття, організатори були змушені скасувати п'ятничне тренування.

Хоча міні-сенсацій від пізніх стартових номерів у Леві зазвичай багато, проте з точки зору боротьби за перемогу у жінок все дуже прогнозовано: останні 13 гонок вигравали або Мікаела Шиффрін, або Петра Влхова. Остання ще не відновилася після травми коліна та етап у Леві пропустить, тому американка – беззаперечний фаворит №1 суботнього старту.

THIS IS INSANE 🤯 The last 13 Women’s races in Levi have all been won by Mikaela Shiffrin 🇺🇸 or Petra Vlhova. 🇸🇰👑



🔙 The last skier to win here before them was Tina Maze in 2014.



Did you know that? 👀 #fisalpine #worldcuplevi pic.twitter.com/OD4Pgk8FIn

Не виступить у Леві не лише Влхова. На початку листопада під час тренування у Зольдені порвала хрестоподібні зв'язки коліна – вдруге за цей олімпійський цикл – Андрея Слокар. Дуже шкода талановиту словенку, яка буде змушена пропустити весь олімпійський сезон.

Не вийде на старт і зірковий норвежець Александер Стеен Ольсен. Три тижні тому він пропустив відкриття сезону в Зольдені через біль у коліні, за цей час вирішити проблему лікарям так і не вдалося. Більше того: зараз розглядається можливість проведення операції, яка надовго залишить норвежця поза змаганнями – можливо, навіть на весь поточний сезон.

Пропустить етап у Зольдені й легендарний Марсель Хіршер, який досі не набрав оптимальних кондицій після розриву хрестоподібної зв'язки коліна та перенесеного в жовтні грипу. Втім, австрійця, який тепер виступає під нідерландським прапором, ми, ймовірно, побачимо вже через тиждень на етапі в Гурглі.

Не виступить у Леві й італійка Мартіна Петерліні, для якох фінська траса є найбільш успішною в календарі Кубку світу. У нех запалення підколінного сухожилля, очікується, що вона також пропустить етапи у Гурглі та Коппер Маунтін.

До кінця сезону вибула французька спеціалістка технічних дисциплін Кларісс Бреш. 24-річна спортсменка порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна під час тренування в італійському Валь Сеналес.

Утім, є й позитивні новини. Повертається на Кубок світу багаторічний другий номер збірної Хорватії Леона Попович. Востаннє вона виступала на Кубку світу майже рік тому – 1 грудня 2024 року в американському Кіллінгтоні. Після цього вона була змушена перенести операцію на коліні.

Повертається після операції на меніску та пропуску майже всього минулого сезону і талановита латвійка Дженіфера Германе. Її останній виступ на Кубку світу датований 23 листопада 2024 року (етап у Гурглі).

Буде на етапі в Леві й чимало дебютантів Кубку світу. В складі жіночої збірної Франції вперше виступлять на Кубку світу 22-річні Аннабель Жалла та Маржолен Олльє. У 4-очобовому складі виступить у Фінляндії збірна Австралії, половина зі складу це дебютантки: 20-річна Фібі Хейдон і 24-річна Софі Мейхон. У чоловічій збірній Андорри дебютує на Кубку світу 25-річний Габріель Бартумеу. Присутня дебютантка і у складі жіночої збірної США – це Анніка Хант, якій наприкінці листопада виповниться лише 19 років.

Наприкінці жовтня після 9-місячної перерви відновила тренування на лижах Рікарда Хаазер. Нагадаємо, в лютому поточного року 32-річна австрійка отримала складний перелом ноги під час домашнього чемпіонату світу-2025 у Заальбах-Хінтерглеммі.

Хороші новини доносяться і з табору Александера Омодта Кілде. Заключний етап його відновлення проходить краще, ніж планувалося, і ми можемо побачити його в гонках уже наприкінці листопада в Коппер Маунтін. Хоча спершу планувалося, що зірковий норвежець повернеться на Кубок світу тижнем пізніше в іншій американській локації, Бівер Кріку.

А тим часом жіночий технічний етап у Земмерінгу, який запланований на 27-28 грудня, перебуває під загрозою зриву. Це пов'язано з тим, що місцева влада досі не підписала угоду з приватною компанією, яка управляє об'єктами в Земмерінгу. Якщо угода не буде укладена найближчим часом, то етап доведеться скасувати.