Гірські лижі. Блан здобула першу перемогу на Кубку світу

Швейцарська гірськолижниця Малорі Блан виграла супергігант на домашньому етапі Кубку світу в Кранс Монані. Для неї це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.

Блан на 0,18 секунди випередила італійку Соф'ю Годжу, яка закріпила лідерство в заліку Кубку світу в супергіганті. Топ-3 замкнула американка Брізі Джонсон. Її партнерка по команді Ліндсі Вонн, яка напередодні впала вчора під час скасованого швидкісного спуску, суботню гонку пропускала.

Підсумкові результати:

Супергігант у Кранс Монтані був останнім стартом у жіночому Кубку світу перед зимовою Олімпіадою-2026. Перший комплект нагород у жінок буде розіграний уже 7 лютого в швидкісному спуску.

В неділю, 1 лютого, в Кранс Монтані відбудеться чоловічий швидкісний спуск.