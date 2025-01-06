Ще один легендарний лижник натякнув на повернення у спорт
Даріо Колонья
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Легендарний швейцарський лижник Даріо Колонья натякнув на те, що може піти шляхом свого колеги Петтера Нортуга та відновити спортивну кар’єру.
"Чув, Нортуг хоче виступати за Ліхтенштейн. Можливо, я зможу до нього приєднатися і ми разом побіжимо в командному спринті на Олімпіаді-2026. З цього вийшла б гарна історія", – заявив швейцарець.
Колонья завершив кар’єру навесні 2022 року. 38-річний швейцарець по чотири рази вигравав Кубок світу та багатоденку Тур де Скі, має у своїй колекції чотири золота Олімпіад і один титул чемпіона світу.
Нагадаємо, Нортуг повернувся у спорт перед початком поточного сезону. Проте, через високий рівень конкуренції в збірній Норвегії він розглядає можливість зміни спортивного громадянства.