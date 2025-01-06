Ще один легендарний лижник натякнув на повернення у спорт

Легендарний швейцарський лижник Даріо Колонья натякнув на те, що може піти шляхом свого колеги Петтера Нортуга та відновити спортивну кар’єру.

Спортсмена цитує NRK.

"Чув, Нортуг хоче виступати за Ліхтенштейн. Можливо, я зможу до нього приєднатися і ми разом побіжимо в командному спринті на Олімпіаді-2026. З цього вийшла б гарна історія", – заявив швейцарець.

Колонья завершив кар’єру навесні 2022 року. 38-річний швейцарець по чотири рази вигравав Кубок світу та багатоденку Тур де Скі, має у своїй колекції чотири золота Олімпіад і один титул чемпіона світу.

Нагадаємо, Нортуг повернувся у спорт перед початком поточного сезону. Проте, через високий рівень конкуренції в збірній Норвегії він розглядає можливість зміни спортивного громадянства.