Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Збірна України зі стрибків з трампліна пропустить етап Кубку світу в Саппоро

Олег Дідух — 10 лютого 2025, 12:16
Збірна України зі стрибків з трампліна пропустить етап Кубку світу в Саппоро
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Збірна України зі стрибків з трампліна пропустить наступний етап Кубку світу в японському Саппоро (14 – 16 лютого).

Про це повідомляє Skijumping.ua.

Етап у Саппоро буде останнім перед чемпіонатом світу-2025 у норвезькому Тронхеймі. Замість виступів у Саппоро збірна України готуватиметься до чемпіонату в Словенії.

Пропуск етапу в Японії був запланований ще перед стартом сезону. Це другий етап Кубку світу, який збірна України пропускатиме у поточному сезоні. На старті зимової кампанії Євген Марусяк і Віталій Калініченко пропускали етап у фінській Руці (29 листопада – 1 грудня).

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, Марусяк фінішував 33-м у другому особистому старті на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Стрибки з трампліна. Чофеніг переміг у Лейк Плесіді, Марусяк без очок
Стрибки з трампліна. Марусяк не пробився у другу спробу в Лейк Плесіді
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Лейк Плесіді
Стрибки з трампліна. Німеччина виграла мікст у Лейк Плесіді
Стрибки з трампліна. Марусяк фінішував у топ-20 на Кубку світу в Лейк Плесіді

Останні новини