Двоборство. Шумбарець – 30-й на ЧС-2025, третє золото Ріібера
Ярл Магнус Ріібер
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Норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер виграв особистий Гундерсен на домашньому чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі. Для нього це третє золото з чотирьох можливих на прощальному мундіалі в кар’єрі.
Срібло завоював партнер Ріібера по команді, Йорген Гробак. Бронза – у німця Вінценца Гайгера, який у п’ятницю, 7 березня, завоював золото командного турніру в складі збірної Німеччини.
Збірну України представляли чотири спортсмени. Найкращим став Олександр Шумбарець, який замкнув топ-30. Дмитро Мазурчук, Руслан Шуманський та Олександр Шовкопляс посіли 37, 42 і 45 місця відповідно. Сумарно до фінішу дісталися 48 спортсменів.
Підсумкові результати:
Особистий Гундерсен серед чоловіків став останнім медальним стартом в двоборстві на ЧС-2025.