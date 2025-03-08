Двоборство. Шумбарець – 30-й на ЧС-2025, третє золото Ріібера

Норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер виграв особистий Гундерсен на домашньому чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі. Для нього це третє золото з чотирьох можливих на прощальному мундіалі в кар’єрі.

Срібло завоював партнер Ріібера по команді, Йорген Гробак. Бронза – у німця Вінценца Гайгера, який у п’ятницю, 7 березня, завоював золото командного турніру в складі збірної Німеччини.

Збірну України представляли чотири спортсмени. Найкращим став Олександр Шумбарець, який замкнув топ-30. Дмитро Мазурчук, Руслан Шуманський та Олександр Шовкопляс посіли 37, 42 і 45 місця відповідно. Сумарно до фінішу дісталися 48 спортсменів.

Підсумкові результати:

Особистий Гундерсен серед чоловіків став останнім медальним стартом в двоборстві на ЧС-2025.