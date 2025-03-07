Двоборство. Німеччина виграла командний турнір на ЧС-2025

Збірна Німеччини з лижного двоборства у складі Йоханнеса Ридцека, Венделіна Таннхаймера, Юліана Шміда та Вінценца Гайгера виграла командний турнір HS 138/4х5 км на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі. Бундестім на фініші випередив австрійський квартет Йоханнес Лампартер, Франц-Йозеф Рерль, Мартін Фріц, Фабіо Обермейр.

Бронзу завоювала команда Норвегії – Сімен Тіллер, Йорген Гробак, Єнс Лурос Офтебро і Ярл Магнус Ріібер. Зазначимо, що норвежці виграли стрибкову спробу, проте результат Гробака був анульований через порушення технічного регламенту. Через це Норвегії довелося стартувати п’ятою з відставанням у 1 хвилину та 42 секунди від лідерів.

Брала участь у змаганні збірна України у складі Дмитра Мазурчука, Олександра Шумбарця, Олександра Шовкопляса та Руслана Шуманського. Вони фінішували останніми, дев’ятими, із відставанням у 10 хвилин і 22 секунди.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу естафету з лижних гонок виграла Швеція.