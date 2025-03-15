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Двоборство. Гайгер обіграв Ріібера в Осло

Олег Дідух — 15 березня 2025, 18:37
Двоборство. Гайгер обіграв Ріібера в Осло
Йоханнес Лампартер
Getty Images

Норвезький двоборець Вінценц Гайгер виграв особистий Гундерсен на етапі Кубку світу в норвезькому Осло. У фінішному спринті він випередив Ярла Магнуса Ріібера. Це дозволило німцеві скоротити відставання від Ріібера у загальному заліку Кубку світу до 71 очка.

Топ-3 замкнув австрієць Йоханнес Лампартер, який у боротьбі за останнє місце на подіумі випередив свого партнера по команді Франца Йозефа Рерля. Збірна України етап Кубку світу в Осло пропускає.

Підсумкові результати:

У неділю, 16 березня, передостанній етап Кубку світ в Осло завершиться особистим компактом. Початок стрибкової спроби – о 10:45 за київським часом.

Раніше розділку на Кубку світу з лижних гонок у Осло виграв Мартін Льовстрьом Ньєнгет.

Кубок світу з лижного двоборства Ярл Магнус Ріібер Йоханнес Лампартер Вінценц Гайгер

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