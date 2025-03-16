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Двоборство. Херола виграв прощальну гонку Ріібера

Олег Дідух — 16 березня 2025, 17:33
Двоборство. Херола виграв прощальну гонку Ріібера
Ілкка Херола
instagram.com/ilkkaherola

Фінський двоборець Ілкка Херола виграв особистий компакт на етапі Кубку світу в норвезькому Осло. Для нього це перша в кар’єрі перемога на етапах Кубку світу.

Сьогодні на фініші Херола на 15,3 секунди випередив німця Вінценца Гайгера. Топ-3 замкнув австрієць Йоханнес Лампартер, який програв 18,2 секунди.

Легендарний норвежець Ярл Магнус Ріібер вирішив завершити кар’єру вже сьогодні. В своїй прощальній гонці за високий результат він уже не боровся, фінішувавши 45-м із 46 учасників. Це дозволило Гайгеру перехопити жовтий біб лідера загального заліку Кубку світу напередодні фінального етапу в Лахті, який відбудеться 21 – 22 березня.

Підсумкові результати:

Вчора, 15 березня, особистий Гундерсен у Осло виграв Гайгер.

Кубок світу з лижного двоборства Ярл Магнус Ріібер Вінценц Гайгер Ілкка Херола

Ярл Магнус Ріібер

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