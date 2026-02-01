Українська правда
Стрибки з трампліна. Українці залишилися без очок у Віллінгені

Олег Дідух — 1 лютого 2026, 18:19
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Українські стрибуни на лижах з трампліна, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, залишилися без очок у другому особистому старті на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені.

У першій спробі особистого турніру Марусяк стрибнув на 125 метрів і посів у підсумку 36 місце. Калініченко подолав аналогічну дистанцію та розташувався на 43-й позиції. У залікову зонну потрапляють 30 кращих.

Виграв першу спробу лідер загального заліку Кубку світу, словенець Домен Превц. Він на 13,6 бала випереджає свого партнера по команді, Анже Ланішек. Топ-3 замикає господар змагань, німець Філіпп Раймунд.

Результати першої спроби:

Нагадаємо, сьогодні вдень у кваліфікації Марусяк показав десятий результат.

