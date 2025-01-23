В Польщі відбудуться виставкові змагання зірок стрибків з трампліна

У суботу, 5 квітня поточного року в польському Закопане відбудуться виставкові змагання зі стрибків на лижах з трампліна за участю зірок сучасності та легенд недавнього минулого.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

У турнірі візьмуть участь 5 команд по 4 стрибуни в кожній. Капітанами команд будуть зірки стрибків недавнього минулого: поляк Адам Малиш, німець Мартін Шмітт, а також австрійці Андреас Гольдбергер, Грегор Шліренцауер і Томас Моргенштерн.

Змагання відбуватимуться у дві спроби, таким чином, кожна з команд здійснить сумарно по 8 стрибків. Правила турніру незвичні: стрибунам потрібно буде стрибати не якомога далі, а якомога точніше.

Завдання кожної команди – набрати в сумі за 8 стрибків дистанцію в 1000 метрів. Переможе та команда, яка за сумою дистанції своїх восьми стрибків буде найближчою до показника в 1000 метрів.

Раніше повідомлялося про те, що зірковий польський стрибун Давід Кубацкі пропустить етап Кубку світу в німецькому Оберстдорфі.