У Польщі знімають фільм про легендарного стрибуна

Олег Дідух — 20 лютого 2026, 13:41
Адам Малиш
У Польщі стартували зйомки художнього фільму про легендарного стрибуна на лижах з трампліна Адама Малиша. Називатиметься він просто – "Адам".

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Зйомки стартували у січні поточного року. Старт зйомок був приурочений до 25-ї річниці з моменту перемоги Малиша на Турне чотирьох трамплінів 2001 року. Той тріумф став першим гучним успіхом у кар'єрі Адама та призвів до шаленого росту популярності як самого спортсмена, так і стрибків з трампліна загалом у Польщі. Прем'єра фільму запланована на 2027 рік.

Малиш завершив кар'єру в 2011 році та є однією з найвидатніших постатей в історії польського спорту. Він рекордні 4 рази ставав чемпіоном світу в особистих турнірах і 4 рази перемагав у загальному заліку Кубку світу. Наразі 48-річний Малиш очолює Польський лижний союз.

Стрибки із трампліна

Стрибки із трампліна

