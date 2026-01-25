Японія виграла скандальний командний турнір на польотному ЧС-2026

Збірна Японії зі стрибків на лижах з трампліна несподівано виграла командний турнір на польотному чемпіонаті світу 2026 року в німецькому Оберстдорфі. Команда у складі Рьою Кобаясі, Томофумі Наїто, Наокі Накамури та Рена Нікайдо на 9,6 бала випередила Австрію, які програвала 0,4 бала перед фінальним стрибком Яна Хьорля. Бронзу завоювала збірна Японії, збірна України участі в командному турнірі не брала.

Турнір був затьмарений скандальною ситуацією навколо збірної Словенії. Перед стрибком норвежця Маріуса Ліндвіка з гори розгону з'їхали лижі Домена Превца, який напередодні став чемпіоном у особистому турнірі.. Словенцеві не встигли вчасно принести запасну пару, і права виконати свій стрибок у першій спробі йому так і не дали.

Збірна Словенії після цього подала протест, але він був відхилений. Словенська команда хотіла на знак протесту не вийти на фінальний раунд, проте в останній момент усе ж вирішила взяти участь у другій спробі.

Підсумкові результати: