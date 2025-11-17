Історична перемога Бразилії, розгром від Шиффрін. Підсумки лижного тижня

Гірські лижі

Старти тижня

Субота, 15 листопада

Леві (Фінляндія), слалом, жінки

Неділя, 16 листопада

Леві (Фінляндія), слалом, чоловіки

Шиффрін розгромила суперниць у слаломі

Перший жіночий слалом сезону інтриги не приніс – Мікаела Шиффрін просто декласувала своїх суперниць. 1,66 секунди переваги над другим місцем, 2,59 над третім – це розгром у будь-якому випадку. А за мірками простої та неселективної траси в Леві, де зазвичай невеликі розриви – тим більше.

Шиффрін уже в першій спробі заробила більш ніж комфортний гандикап над усіма суперницями. Після такого вона часто, особливо в гіганті, другу спробу йде від оборони, проте не цього разу: американка лише продовжувала нарощувати свою перевагу, та зрештою довела її до непристойних масштабів.

Мікаела Шиффрін Getty Images

Між небом і землею була Лара Кольтурі, яка в суботу святкувала свій 19-й день народження. Албанка італійського походження, з одного боку, була значно сильнішою за решту суперниць, вигравши 0,93 у третьої призерки, Емми Айхер, а з іншого – не могла нічого протиставити нестримній Шиффрін.

Якщо ж оцінювати загальний командний рівень збірної США, то тут усе було не настільки однозначно добре, як у Зольдені. Окрім Шиффрін очки набрала лише Пола Мольцан, яка в другій спробі здійснила вражаючий рейд з 19 місця на 4. Топовий потенціал у Поли був помітний вже у першому раунді, де вона йшла за прекрасним графіком упродовж 2/3 дистанції, проте припустилася помилки наприкінці крутої ділянки траси.

Варто сказати, збій у Мольцан трапився у найбільш непідходящий момент: якраз перед виходом на пологу нижню ділянку траси. Помилки в таких місцях небезпечні тим, що, втративши швидкість, на пологому ти вже не маєш де знову набрати її, і в підсумку програєш дуже багато часу.

Що стосується решти збірної США, то Ніна О'Браєн і Ей Джей Харт зійшли з дистанції ще у першій спробі, хоча до своїх помилок демонстрували дуже хороший темп. Обидві американки славляться своїм ризикованим стилем ведення гонки, і якщо у Зольдені це принесло успіх (6 і 13 місця відповідно), то у Леві проскочити навіть одну спробу без грубих помилок їм не вдалося. Хоча в цілому траса в Леві доволі полога, і без певної долі агресивності та ризику претендувати на високі місця тут вкрай важко.

Емма Айхер instagram.com/emmaaicher

Що стосується Айхер, то для неї цей подіум став першим у слаломі на Кубку світу. Свою кар'єру талановита німкеня розпочинала саме як слаломістка, проте згодом стала ходити всі дисципліни. Наприкінці минулого сезону Емма дуже яскраво вистрілила в швидкісних видах, проте, як бачимо, її навики у слаломі від цього як мінімум не постраждали. Безумовно, слід ще дочекатися перших швидкісних стартів сезону, проте поки що Айхер виглядає доволі небезпечною темною конячкою з точки зору загального заліку Кубку світу.

Четверте місце з Мольцан розділила інша представниця Німеччини, Лена Дюрр. Після першої спроби вона йшла третьою, проте проблема слабших других заїздів знову вилізла для неї боком.

Лише шостою стала чинна володарка Малого Кубку світу в слаломі Зрінка Лютіч. Після майже річної паузи повернулася до змагань її більш досвідчена партнерка по команді Леона Попович. І повернення вийшло абсолютно провальним. Попович виявилася ще абсолютно не готовою до боротьби на рівні Кубку світу, показавши у першій спробі лише 64 результат із відставанням у 5,57 секунди.

Відверто кажучи, Леона поспішила зі своїм поверненням у змагання, і в її участі в наступному етапі в Гурглі сенсу немає ніякого. Тут потрібен ще один блок інтенсивної тренувальної роботи.

Леона Попович Instagram

Збірна Словенії приїхала в Леві в ослабленому складі – лідер команди, Андрея Слокар, порвала хрестоподібну зв'язку коліна та вибула до кінця сезону. Побачимо, що буде далі, проте поки що словенки без своєї лідерки справляються цілком непогано: Нея Дворнік стала сьомою, а Анна Бучік-Йоган замкнула топ-20.

Невдало виступила збірна Швейцарії. Найкращою з команди стала Венді Холденер, яка посіла лише 8 місце. Як і на відкритті сезону в Зольдені, лише 15-ю стала Каміль Раст. І якщо у гіганті такий результат сприймався нормально, то аналогічну позицію в слаломі можна вважати тривожним симптомом. Мелані Мейяр після першої спроби йшла 12-ю, проте в другій спробі провалилася аж на 10 позицій вниз. Незвична невдача для швейцарки, яка минулий сезон розпочала з 7 поспіль потраплянь у топ-10 в слаломі.

Мелані Мейяр Instagram

Не може занести собі в актив слалом у Леві й збірна Австрії: найкращий результат – 10 місце Катаріни Лінсбергер. Після першої спроби топ-10 замикали Катаріна Хубер і Ліза Хьорхагер, проте вони в другому раунді відступили на 16 і 23 місця відповідно. Особливо розчарованою була остання, яка до цього жодного разу не потрапляла на Кубку світу навіть у топ-15.

А ось у збірної Франції є приводи для радості. 9 і 13 місця посіли Маріон Шевріє та Кейтлін Макфарлейн відповідно. Для обох це особисті рекорди на Кубку світу.

Жодної спортсменки не делегувала у топ-10 збірна Швеції. Сара Хектор у другій спробі піднялася з 20 місця на 11. Провалом такий виступ не назвеш, проте, враховуючи, що траса в Леві впродовж багатьох років була для неї найбільш успішною в слаломі, то можна було очікувати чогось більшого. Три тижні тому на відкритті сезону в Зольдені Хектор також не вразила – 9 місце. Втім, бити на сполох ще рано: минулий сезон олімпійська чемпіонка Пекіну також розпочинала скромно.

11 місце Сара розділила з партнеркою по команді, Анною Свенн Ларссон. Корнелія Елунд у першій спробі зіткнулася з тією ж проблемою, що і Пола Мольцан: помилка перед виходом на пологу нижню ділянку траси. І якщо до цього талановита шведка йшла на місце у топ-5, то зрештою була змушена задовольнитися лише 26-м результатом у першому раунді. У другій спробі вдалося піднятися на 8 позицій вгору, проте 18 місце – далеко не максимум того, на що вона була здатна.

Корнелія Елунд Instagram

Одразу на Елунд, на 19-й позиції, розташувалася ще одна ексзірка юніорських чемпіонатів світу, Ханна Аронссон Елфман. Утім, вона, на відміну від своєї партнерки по команді, потенційно подіумного потенціалу не проявила.

Як і Леона Попович, після майже річної перерви повернулася на Кубок світу і Дженіфера Германе. І її повернення вийшло більш успішним – 21 місце. Хоча за потрапляння в другу спробу вона ледве зачепилася, показавши в першому раунді 29 результат.

Холодна погода зазвичай створює в Леві практично ідеальний стан снігового покриття, а це, в свою чергу, дає сприятливі умови для проривів із пізніх стартових номерів у першій спробі. Вистачало їх і цього разу. Свої перші очки на Кубку світу набрала 23-річна представниця Угорщини Зіта Тот – 25 місце. Аса Андо після першої спроби взагалі йшла 16-ю, проте другий раунд провела занадто обережно, відступивши у підсумку аж на 26-ту позицію.

З 65-м стартовим номером прорвалася у топ-30 господарка змагань, Роза Похйолайнен, яка у підсумку посіла 28 місце – останнє серед усіх, хто дістався фінішу другої спроби. 22-річна фінка колись вважалася великим талантом, проте після розриву хрестоподібних зв'язок коліна три роки тому в її кар'єрі наступила чорна смуга. Очки, зароблені у суботу в Леві, стали для неї першими на Кубку світу з січня 2022 року, коли вона стала 14-ю в Шладмінгу.

Роза Похйолайнен Instagram

Сходів у жіночому слаломі в цілому було небагато. "Відзначилася" Міна Фюрст Хольтманн, яка після першої спроби йшла п'ятою, проте зійшла у другому раунді. Втім, норвежка славиться тим, що часто перегорає у важливі моменти. В підсумку з представниць Норвегії очки набрала лише Б'янка Бакке Вестхофф – 14 місце, що стало для неї особистим рекордом на Кубку світу. Попередній був встановлений також у Леві – 17 місце в 2023 році.

Продовжує розчаровувати досвідчена чешка Мартіна Дубовска, для якої траса в Леві є улюбленою на Кубку світу. Вона показала лише 49-й результат, залишившись за бортом другої спроби. Дебютувала на Кубку світу 18-річна німкеня Ромі Ертль. Це донька знаменитої Мартіни Ертль, яка у 90-х двічі брала Малий Кубок світу в гіганті.

В останній момент знялася з гонки у Леві Лоранс Сен-Жермен. Вона ще не до кінця розібралася з наслідками болю в коліні, який створив для неї чимало проблем у процесі підготовки до сезону. Її поява на Кубку світу очікується на наступному етапі в австрійському Гурглі.

Історична перемога Бротена та подіум для Фінляндії

Чоловічий слалом у Леві, відверто кажучи, виявився значно цікавішим за жіночий. По-перше, він був значно конкурентнішим з точки зору боротьби за перемогу, по-друге – подарував декілька історичних подій. Головна з них – перша в історії Кубку світу перемога представника Бразилії.

Здобув її, звісно ж, Лукас Бротен, який змінив спортивне громадянство перед стартом минулого сезону та після 5 подіумів нарешті добрався до першої перемоги під бразильським прапором. Бротен захопив лідерство уже після першої спроби, після чого втримав його в другому раунді. Для Лукаса це перша перемога на Кубку світу за майже три роки – з 8 січня 2023 року, коли він виграв слалом у Адельбодені.

Лукас Бротен Getty Images

Іншою історичною подією стало третє місце господаря змагань Едуарда Халльберга. Попередній подіум Фінляндії на гірськолижному Кубку світу датований січнем 2013 року, коли востаннє в кар'єрі у топ-3 фінішувала прославлена слаломістка Таня Поутяйнен. Якщо брати виключно чоловічий Кубок світу, то останнім фіном, який піднімався на подіум, був Калле Паландер у 2007 році.

Чи є це третє місце Халльберга сенсацією? Безумовно, так. Чи випадковий це успіх? Точно ні. Едуард давно вважався великим талантом, у 2023 році завоював срібло юніорського чемпіонату світу в слаломі. Минулого року він уже фінішував у топ-10 на Кубку світу – в Гурглі, куди спортсмени завітають у наступний вікенд.

Окрім цього, Халльберг ще декілька разів показував класні результати у перших спробах, після чого під тиском відповідальності перегорав у других раундах – його проблемою була саме психологія. Саме тому його успіх у Леві настільки цінний. По-перше – він не перегорів під тиском відповідальності перед домашньою публікою, по-друге – прорвався на подіум з високого 5 місця після першої спроби, а не з далеких позицій, коли на спортсмена немає серйозного тиску. Саме тому цей успіх Едуарда може стати початком шляху нової зірки, а не випадковою разовою подією.

Едуард Халльберг instagram.com/eduard.hallberg

Міг недільний слалом стати для Фінляндії ще успішнішим – за крок від потрапляння у топ-30 зупинився старший брат Рози Похйолайнен, 24-річний Єспер. Він був близьким до того, щоби набрати перші в кар'єрі очки на Кубку світу.

Компанію Бротену та Халльбергу на подіумі склав Клеман Ноель, який фінішував другим із відставанням у 0,31 секунди від бразильця. У першій спробі він припустився невеликої помарки на крутій ділянці траси, і, цілком імовірно, саме вона вирішила долю боротьби за перемогу не на його користь. Проте загалом збірна Франції слалом у Леві може занести собі в актив. Шостим став Пако Расса (особистий рекорд на Кубку світу), восьмим – Стівен Ам'єз, а топ-20 замкнув ветеран Віктор Муффа-Жанде.

Клеман Ноель x.com/fisalpine

Спершу непогано все складалося для збірної Норвегії, проте друга спроба для скандинавів вийшла провальною. Тімон Хауган демонстрував чудовий графік у другому раунді, і міг не лише не пустити Халльберга на подіум, а й кинути виклик Бротену в боротьбі за перемогу. Проте груба помилка змусила його задовольнитися лише п'ятим підсумковим місцем.

Атле Лі Макграт, який після першої спроби замикав топ-6, взагалі зійшов із дистанції, а Хенрік Крістофферсен відступив з 9 місця на 13. Додав у другому раунді лише 23-річний Ейрік Хюстад Сольберг, який піднявся з 27 місця на 17 – особистий рекорд на Кубку світу.

Невдало виступила і збірна Швейцарії, яка не делегувала жодного свого представника у топ-10. Найкращим став Лоїк Мейяр – 14 місце. Аналогічний результат він показав і на відкритті сезону в Зольдені – зірковий швейцарець знову розпочинає зимову кампанію доволі скромно. Лише у третьому десятку фінішували Даніель Юль і Тангі Неф, а досвідчені Лука Ерні та Рамон Ценхойзерн припинили боротьбу ще у першій спробі.

Лоїк Мейяр Getty Images

Непоганий командний рівень продемонструвала збірна Австрії – Міхаель Матт і Фабіо Гштрайн замкнули топ-10, а Мануель Феллер став 11-м, прорвавшись з 23 місця після першої спроби. А ось Марко Шварц, який став другим у Зольдені, розчарував – лише 19-й результат. Схоже, що оптимістичні висновки щодо повернення австрійця на піковий рівень дворічної давнини були передчасними.

Натомість, просто блискуче виступила збірна Великої Британії, яка делегувала одразу двох своїх представників у топ-7 – історичне досягнення для екзотичної для гірськолижного спорту країни. Багаторічний лідер команди, ветеран Дейв Райдінг фінішував сьомим, а Лорі Тейлор створив чи не головну сенсацію дня, прорвавшись у другій спробі з 15 місця на 4 і показавши найкращий чистий час другого раунду. Від подіуму його відділили всього 0,04 секунди.

Для Тейлора це найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу. До цього він лише одного разу потрапив у топ-10 – восьме місце у березні 2024 року в Аспені. Набрав очки і ще один представник Великої Британії, Біллі Мейджор, який у другій спробі відступив з 19 місця на 27.

Одним із головних невдах другого раунду став Лінус Штрассер. Після першої спроби німець ішов четвертим і був у боротьбі за подіум, проте провалив другу половину дистанції другого заїзду та відступив аж на 15 місце.

Лінус Штрассер Instagram

Класно розпочинав першу спробу Алекс Вінатцер, який на першій половині траси йшов за призовим графіком. Проте на крутій ділянці його надмірно ризикований стиль ведення гонки дав збій, і італієць зійшов із дистанції. Підстрахувати свого партнера по команді зумів Тобіас Кастлунгер, який посів 12 місце – його третій найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу.

Неприємні новини надійшли із табору Марселя Хіршера. Повернення легендарного австро-нідерландця в гонки після розриву хрестоподібних зв'язок коліна відкладається аж до січня.

Загальний залік Кубку світу (чоловіки):

Загальний залік Кубку світу (жінки):