На Паралімпійських іграх-2026 визначилися призери у слаломі серед жінок

У суботу, 14 березня, на Паралімпійських іграх-2026 були розіграні комплекти медалей у слаломі серед жінок.

У змаганнях спортсменок з порушенням зору чемпіонкою стала представниця Австрії Вероніка Айгнер, а її землячка Еліна Старі виграла "срібло", водночас бронзовою призеркою стала Александра Рексова зі Словаччини.

У цій же дисципліні, але у класі стоячи, тріумфувала росіянка Варвара Ворончихіна. На другий щабель п'єдесталу піднялася китаянка Веньцзін Чжу, "бронза" у Мікаели Госслін із Канади.

Водночас у класі сидячи виграла китайська лижниця Чжан Веньцзін, друге місце посіла представниця Фінляндії Нетте Ківіранта, а замкнула п'єдестал пошани Одрі Паскуаль Секо з Іспанії.

Паралімпійські ігри 2026. Слалом, жінки

Клас з порушенням зону

1. 🥇 Вероніка Айгнер (Австрія, AS3) 1:22,73

2. 🥈 Еліна Старі (Австрія, AS2) +4,04

3.🥉 Александра Рексова (Словаччина, AS2) +9,24

Клас сидячи

1. 🥇 Варвара Ворончихіна (Росія, LW6/8-2) 1:26,95

2. 🥈 Веньцзін Чжу (Китай, LW9-2) +1,49

3. 🥉 Мікаела Госелін (Канада, LW6/8-1) +2,24

Клас стоячи

1. 🥇 Веньцзін Чжан (Китай, LW12-1) 1:27,69

2. 🥈 Нетте Ківіранта (Фінляндія, LW11) +0,27

3. 🥉 Одрі Паскуаль Секо (Іспанія, LW12-2) +0,35

