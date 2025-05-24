4-разовий олімпійський чемпіон з двоборства завершив кар’єру

Легендарний норвезький двоборець Йорген Гробак ухвалив рішення завершити кар’єру у віці 34 років.

Про це повідомляє пресслужба Норвезької лижної асоціації.

Гробак – один із найтитулованіших двоборців у історії. За свою кар’єру він завоював 4 золота (2 з них – особисті) Олімпійських ігор, що робить його найтитулованішим двоборцем усіх часів на Олімпіадах. Також норвежець завоював 3 золотих нагороди на чемпіонатах світу, всі – у командних турнірах.

На Кубку світу Гробак дебютував у 2011 році, сумарно здобув 7 перемог і 46 разів піднімався на подіум у особистих стартах. У 2020 році став другим у загальному заліку.

Таким чином, збірна Норвегії вступить у олімпійський сезон без одразу двох лідерів команди. Ще по ходу минулої зимової кампанії про завершення кар’єри оголосив Ярл Магнус Ріібер.