Легендарний польський стрибун завершить кар’єру наступного року

Знаменитий польський стрибун на лижах з трампліна Каміль Стох оголосив про те, що олімпійський сезон-2025/26 стане останнім у його кар’єрі.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Стох, якому 25 травня виповниться 38 років, є одним із найтитулованіших стрибунів у історії. Він тричі – у 2017, 2018 і 2021 роках – ставав переможцем Турне чотирьох трамплінів. В 2018 році став другим у історії володарем "Великого шолома" Турне – виграв усі чотири етапи в одному сезоні.

Стох тричі ставав олімпійським чемпіоном у особистих турнірах, а також завоював два золота чемпіонатів світу – одне особисте та одне командне.

На Кубку світу Стох дебютував у 2004 році, сумарно здобув 39 перемог і 80 разів піднявся на подіум у особистих стартах. У 2014 і 2018 роках ставав володарем Великого кришталевого глобуса.

Раніше про завершення кар’єри оголосив норвезький стрибун Роберт Йоханссон.