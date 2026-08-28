Легендарний польський стрибун розпочав тренерську кар’єру

Легендарний польський стрибун на лижах з трампліна Каміль Стох після завершення спортивної кар'єри розпочав нову, тренерську.

Про це повідомляє FondItalia.

Стох став дитячим тренером у лижному клубі KS Eve-nement Zakopane, який створила та очолює його дружина, Ева Білан. Клуб функціонує вже протягом 12 років.

Нагадаємо, Стох завершив кар'єру наприкінці сезону-2025/26. Про плани піти на пенсію він заявив ще у травні минулого року.

39-річний Стох є одним із найтитулованіших стрибунів у історії. Він тричі – у 2017, 2018 і 2021 роках – ставав переможцем Турне чотирьох трамплінів. В 2018 році став другим у історії володарем "Великого шолома" Турне – виграв усі чотири етапи в одному сезоні.

Стох тричі ставав олімпійським чемпіоном у особистих турнірах, а також завоював два золота чемпіонатів світу – одне особисте та одне командне.

На Кубку світу Стох дебютував у 2004 році, сумарно здобув 39 перемог і 80 разів піднявся на подіум у особистих стартах. У 2014 і 2018 роках ставав володарем Великого кришталевого глобуса.