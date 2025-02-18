Легендарний польський стрибун пропустить ЧС вперше за 22 роки

Зірковий польський стрибун Каміль Стох пропустить чемпіонат світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі (26 лютого – 9 березня).

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Головний тренер збірної Польщі Томас Турнбіхлер визначився зі складом на мундіаль. До нього увійшли Павел Вонсек, Александер Жніщоль, Пьотр Жила, Давід Кубацкі та Якуб Вольни.

Стох до складу не увійшов. 37-річний ветеран пропустить чемпіонат світу вперше за 22 роки. Він брав участь в усіх мундіалях починаючи з 2005 року, завоював два золота: у 2013 році в особистих змаганнях на великому трампліні, у 2017 – у командному турнірі.

У поточному сезоні Стох посідає 36 місце у загальному заліку Кубку світу 88 очками в активі. Він випереджає Пьотра Жилу, який потрапив до складу збірної Польщі. При цьому Жила в особистому турнірі на нормальному трампліні виступатиме за персональною квотою як чинний чемпіон.

На минулому етапі Кубку світу в Саппоро Стох посів 16 і 22 місця у двох особистих стартах.