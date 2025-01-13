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Легендарний польський стрибун повернеться на Кубок світу в Закопане

Олег Дідух — 13 січня 2025, 15:59
Легендарний польський стрибун повернеться на Кубок світу в Закопане
Каміль Стох
Skijumping.pl

Зірковий польський стрибун Каміль Стох виступить на домашньому етапі Кубку світу в Закопане.

Про це повідомляє пресслужба Польського лижного союзу.

На домашньому етапі Польщу представлять 5 стрибунів. Окрім Стоха це Павел Вонсек, Александер Жніщоль, Якуб Вольни та Давід Кубацкі.

Попри те, що етап у Закопане для збірної Польщі домашній, команда не зможе виставити національну групу. Заявляти додаткову квоту на домашніх етапах команди можуть лише двічі на сезон, поляки обидва слоти уже використали на грудневому етапі у Віслі.

Зазначимо, що для Стоха це будуть перші старти на Кубку світу в календарному 2025 році. Турне чотирьох трамплінів він пропускав.

Наразі Стох посідає 34 місце у загальному заліку Кубку світу з 57 очками в активі. Його найкращим результатом у поточній кампанії є 14 місце у фінській Руці.

Раніше повідомлялося про те, що у Закопане не виступить українець Віталій Калініченко.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Каміль Стох

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