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Зірковий стрибун з трампліна оголосив про завершення кар’єри

Олег Дідух — 20 травня 2025, 12:22
Зірковий стрибун з трампліна оголосив про завершення кар’єри
Роберт Йоханссон
Skijumping.pl

Відомий норвезький стрибун на лижах з трампліна Роберт Йоханссон оголосив про завершення кар’єри у віці 35 років.

Про це повідомляє NRK.

Зірковим часом у кар’єрі Йоханссона стала Олімпіада-2018, на якій він завоював дві особисті бронзи та золото командного турніру. Також на його рахунку два золота та бронза чемпіонатів світу з польотів на лижах, два срібла (одне з них – особисте) та бронза на класичних чемпіонатах світу.

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18 березня 2017 року на домашньому етапі Кубку світу в Вікерсунді Йоханссон стрибнув на 252 метри, встановивши новий рекорд світу. Щоправда, того ж дня звання рекордсмена світу в нього відібрав австрієць Штефан Крафт.

На Кубку світу Йоханссон дебютував у 2014 році. Сумарно здобув 3 перемоги та 16 разів піднімався на подіум у особистих стартах. У 2018 і 2021 роках замикав топ-5 загального заліку Кубку світу. В останні два сезони втратив місце в основі збірної Норвегії та з’являвся на Кубку світу лише епізодично.

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