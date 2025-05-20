Зірковий стрибун з трампліна оголосив про завершення кар’єри

Відомий норвезький стрибун на лижах з трампліна Роберт Йоханссон оголосив про завершення кар’єри у віці 35 років.

Про це повідомляє NRK.

Зірковим часом у кар’єрі Йоханссона стала Олімпіада-2018, на якій він завоював дві особисті бронзи та золото командного турніру. Також на його рахунку два золота та бронза чемпіонатів світу з польотів на лижах, два срібла (одне з них – особисте) та бронза на класичних чемпіонатах світу.

18 березня 2017 року на домашньому етапі Кубку світу в Вікерсунді Йоханссон стрибнув на 252 метри, встановивши новий рекорд світу. Щоправда, того ж дня звання рекордсмена світу в нього відібрав австрієць Штефан Крафт.

На Кубку світу Йоханссон дебютував у 2014 році. Сумарно здобув 3 перемоги та 16 разів піднімався на подіум у особистих стартах. У 2018 і 2021 роках замикав топ-5 загального заліку Кубку світу. В останні два сезони втратив місце в основі збірної Норвегії та з’являвся на Кубку світу лише епізодично.