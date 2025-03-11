Легендарний стрибун повернувся в основу збірної Польщі

Легендарний стрибун Каміль Стох повернувся до основного складу збірної Польщі та виступить на норвезькій багатоденці Raw Air.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Тренерський штаб збірної Польщі визначився зі складом на Raw Air-2025, окрім Стоха, в Холменколлені та Вікерсунді виступлять Павел Вонсек, Давід Кубацкі, Александер Жніщоль та Якуб Вольни. Випав зі складу інший зірковий ветеран, Пьотр Жила.

Нагадаємо, Стох не відібрався до складу збірної Польщі на чемпіонат світу-2025 у Тронхеймі, пропустивши мундіаль вперше за 22 роки. Його останній виступ на міжнародній арені – етап Кубку світу в Саппоро, де 37-річний ветеран посів 16 і 22 місця. У поточному сезоні Стох посідає 36 місце у загальному заліку Кубку світу 88 очками в активі.

Raw Air-2025 відбудеться з 12 до 16 березня. В рамках багатоденки пройде один особистий старт у Осло так два – на польотному трампліні у Вікерсунді.