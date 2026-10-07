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Домен Превц розповів, скільки ще триватиме його кар’єра

Олег Дідух — 7 жовтня 2026, 16:39
Домен Превц розповів, скільки ще триватиме його кар’єра
Домен Превц
Skijumping.pl

Зірковий словенський стрибун на лижах з трампліна Домен Превц заявив, що його кар'єра триватиме щонайменше до зимової Олімпіади 2034 року в Солт Лейк Сіті (штат Юта, США).

Слова словенського спортсмена наводить Siol.net.

"У мене є план наполегливо працювати ще вісім років. Я точно прагну продовжувати в цьому напрямку до Олімпіади в США, а потім побачимо, що буде. План побудований таким чином, що ми постійно шукаємо можливості для покращення", – заявив словенець.

Нагадаємо, Превц став головним героєм минулого зимового сезону в стрибках на лижах з трампліна. 27-річний словенець виграв Турне чотирьох трамплінів, два "золота" Олімпіади 2026 року в Італії та загальний залік Кубку світу.

Домен Превц

Домен Превц

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