Відомий австрійський стрибун завершить кар’єру наступного року

Іменитий австрійський стрибун на лижах з трампліна Мануель Феттнер завершить кар’єру навесні 2026 року, наприкінці олімпійського сезону-2025/26.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Феттнер, якому в червні виповниться 40 років, є одним із головних ветеранів стрибків на лижах з трампліна. Він дебютував на Кубку світу ще у 2001 році, сумарно 5 разів піднявся на подіум у особистих стартах.

Феттнер – олімпійський чемпіон 2022 року в командному турнірі. На Іграх у Пекіні він також завоював срібло в особистому старті на нормальному трампліні. Також на його рахунку є золото та бронза командних турнірів чемпіонатів світу 2013 і 2017 років відповідно.

Нагадаємо, вчора про завершення кар’єри в 2026 році оголосив Каміль Стох.