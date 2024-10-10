Марусяк оформив переможний дубль на чемпіонаті України

Євген Марусяк оформив переможний дубль на осінньому чемпіонаті України зі стрибків на лижах з трампліна, який відбувається у Ворохті. Сьогодні, 10 жовтня 24-річний спортсмен виграв змагання на трампліні К-90.

Про це повідомляє Skijumping.ua.

Як і вчора в змаганнях на трампліні К-75, срібло завоював напарник Марусяка по основі збірної України, Віталій Калініченко. Бронза – у Василя Бухонка. Вчора третім став Денис Цвєтков.

Нагадаємо, минулого вікенду Марусяк посів 12-те місце на фіналі Літнього Гран-прі у німецькому Клінгенталі. 24-річний українець завершив Літнє Гран-прі на 40-му місці в загальному заліку із 59 очками в активі.

Кубок світу сезону-2024/25 стартує 22 листопада у норвезькому Ліллехаммері.